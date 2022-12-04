«Автомобилист» обыграл «Металлург» в гостевом матче КХЛ 

«Автомобилист» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за команду из Екатеринбурга голами отметились Андрей Обидин (17-я минута) и Даниил Тарасов (37), В составе хозяев единственная заброшенная шайба на счету Максима Карпова (1).

Таким образом, подопечные Николая Заворухина набирают 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ильи Воробьева остается на втором месте, имея в своем активе 52 очка.

Добавим, что 6 декабря «Автомобилист» и «Металлург» снова сыграют между собой, но уже в Екатеринбурге.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Карпов, 00:55

1:1 – Обидин, 16:06

1:2 – Тарасов (Блэкер, Да Коста), 36:07

Вратари: Паскуаль – Маттссон