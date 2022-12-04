Мартемьянов - о победе над «Торпедо»: Безобразно начали игру

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после победы своей команды над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы безобразно начали игру - три удаления подряд сломали все, о чем договаривались. Когда повели в счете, играли уже по результату», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» с 51 очком находится на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 47 очков.

В следующем матче «Сибирь» 6 декабря в Новосибирске сыграет с «Трактором», а «Торпедо» на следующий день отправится на выезд к ЦСКА.