Ларионов - после поражения от «Сибири»: Ребята молодцы, хорошо потрудились

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий поражения своей команды в матче против «Сибири» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Наши ребята также провели хороший матч, но, к сожалению, побеждает всегда одна команда. Мы довольны тем, что возвращаемся в наш часовой пояс с тремя очками. Ребята молодцы, хорошо потрудились», - приводит слова специалиста пресс-служба нижегородского клуба.

«Сибирь» с 51 очком находится на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 47 очков.

В следующем матче «Сибирь» 6 декабря в Новосибирске сыграет с «Трактором», а «Торпедо» на следующий день отправится на выезд к ЦСКА.