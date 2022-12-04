«Ак Барс» в овертайме победил московское «Динамо» в первом матче после ухода Знарка

«Ак Барс» на своей площадке принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.

В составе хозяев отличились Дмитрий Воронков, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Ивана Муранова и Андрея Миронова.

Таким образом, команда Юрия Бабенко с 40 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке Запада, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче «Ак Барс» отправится на выезд к «Барысу», а «Динамо» сыграет в Москве со СКА. Оба противостояния состоятся 6 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Динамо» (Москва) – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Воронков (Галиев, Войнов), 41:35

1:1 – Муранов (), 46:54

1:2 – Миронов (Каблуков, Джиошвили), 55:07

2:2 – Войнов (Шипачев), 59:07.

3:2 – Галиев (Шипачев), 60:49.