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Дубль Светлакова помог ЦСКА одолеть «Сочи» в гостях

Матч КХЛ между хоккейными командами проходил в Сочи.
04 декабря 2022 19:10
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА завершился со счетом 4:2 в пользу красно-синих.

Отметим, что составе домашней команды шайбами отметились Брэндон Громли (21-я минута) и Дмитрий Завгородний (26). Голы гостей был забиты усилиями Андрея Светлакова (19 и 57), Тахира Мингачева (36) и Михаила Григоренко (60).

Таким образом, московский клуб набирает 53 очка и сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сочи располагается на 11-м месте, имея в своем активе 16 очков.

8 декабря ЦСКА сыграет дома с «Торпедо», а 6 декабря «Сочи» на выезде сыграет с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Светлаков, 18:39

1:1 – Гормли (Точицкий), 20:36

2:1 – Завгородний (Точицкий), 25:35

2:2 – Мингачев (Гуськов, Панкратов), 35:59

2:3 – Светлаков (Нестеров), 56:31

2:4 – Григоренко (Окулов, Мингачев), 59:14

Вратари: Третьяк - Рейдеборн

источник: «Советский спорт»
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