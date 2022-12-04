Дубль Светлакова помог ЦСКА одолеть «Сочи» в гостях

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА завершился со счетом 4:2 в пользу красно-синих.
Отметим, что составе домашней команды шайбами отметились Брэндон Громли (21-я минута) и Дмитрий Завгородний (26). Голы гостей был забиты усилиями Андрея Светлакова (19 и 57), Тахира Мингачева (36) и Михаила Григоренко (60).
Таким образом, московский клуб набирает 53 очка и сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сочи располагается на 11-м месте, имея в своем активе 16 очков.
8 декабря ЦСКА сыграет дома с «Торпедо», а 6 декабря «Сочи» на выезде сыграет с «Нефтехимиком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Светлаков, 18:39
1:1 – Гормли (Точицкий), 20:36
2:1 – Завгородний (Точицкий), 25:35
2:2 – Мингачев (Гуськов, Панкратов), 35:59
2:3 – Светлаков (Нестеров), 56:31
2:4 – Григоренко (Окулов, Мингачев), 59:14
Вратари: Третьяк - Рейдеборн