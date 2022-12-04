СКА смог отыграть отставание в три шайбы от «Куньлуня» и одержал победу по буллитам

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:3Б.

На дубль хоккеиста китайской команды Тайлера Вона, забившего в равных составах (22-я минута) и в большинстве (32), а также гол Цзэценя Чжана (30) армейцы ответили реализацией большинства Дмитрием Яшкиным (42) и двумя шайбами Дамира Жафярова (50 и 58).

В овертайме команды не выявили победителя. А в серии буллитов сильнее были армейцы - 2:1, решающий бросок совершил Яшкин.

СКА с 65 очками лидирует на Западе, где «Куньлунь» набрал 30 очков и идет десятым.

«Куньлунь» 6 декабря примет «Витязь», СКА в этот же день сыграет в Москве против «Динамо».

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Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» - СКА - 3:4 (0:0, 3:0, 0:3, 0:0, 1:2Б)

Голы:

1:0 – Вон (Кейн), 21:40

2:0 – Чжан (Вонг, Спрул), 29:44

3:0 – Вон (Йип, Юрчо), 31:39 (Бол.)

3:1 – Яшкин (Глотов, Никишин), 41:41

3:2 - Жафяров (Глотов), 50:05

3:3 - Жафяров (Гусев, Хайруллин), 57:16

3:4 - Яшкин - победный буллит