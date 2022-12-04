Дубль Шалунова помог «Локомотиву» обыграть «Нефтехимик»  

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали гостевую победу над «Нефтехимиком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе железнодорожников дублем отметился Максим Шалунов (21-я и 56-я минуты), по одной шайбе забросили Рушан Рафиков (18-я минута) и Георгий Иванов (22). Хозяева льда ответили единственным голом Энтони Камара (58).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина набирают 52 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Олега Леонтьева остается на последнем, 11-м месте на Востоке, имея в своем активе 31 очко.

Добавим, что 6 декабря «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Нефтехимик» в тот же день на своей домашней арене примет «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Рафиков (Никулин), 17:02

0:2 – Шалунов (Березкин), 20:40

0:3 – Иванов (Осипов, Никулин), 21:22

0:4 – Шалунов (Березкин, Чехович), 55:35

1:4 – Камара (Белозеров, Чивилев), 57:59

Вратари: Тихомиров – Бочаров