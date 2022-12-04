Гатиятулин - после поражения от «Авангарда»: Игра в неравных составах решила исход матча

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения своей команды от «Авангарда» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра в неравных составах решила исход матча. Также опять игровая дисциплина подвела, столько удаляться с такой командой, как «Авангард», наверное, не нужно», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Михаила Кравца с 45 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина потерпели пятое поражение кряду и находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Авангард» примет дома «Салават Юлаев», а «Трактор» отправится в гости к «Сибири». Оба противостояния состоятся 6 декабря.