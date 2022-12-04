Гришин после победы над «Витязем» рассказал, в чем «Спартаку» нужно прибавить

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин дал комментарий после матча с «Витязем» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Прибавлять нам нужно в цепкости, больше выигрывать нейтральные шайбы, забирать их себе. Чем больше мы будем шайбу выигрывать, тем больше будем ее контролировать», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Игоря Гришина одержала шестую победу подряд и с 45 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Вячеслава Буцаева находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Спартак» примет дома «Локомотив», а «Витязь» отправится в гости к «Куньлуню». Оба противостояния состоятся 6 декабря.