Зинэтула Хайдарович появился на тренерской скамейке команды в матче против московского «Динамо».

Вернувшийся в «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своей работе в тренерском штабе команды.

«Постараюсь помогать как себе, буду делать всё, что нужно делать. Я всё прекрасно понимаю – ребята молодые, поддержка нужна. С моей стороны будет полная поддержка, что я увижу со своей стороны что-то необходимое, будем это делать вместе. На какой срок – посмотрим, во всяком случае на сегодняшний день всё вот так», - сказал Билялетдинов пресс-службе клуба.

Напомним, что в обязанности главного тренера в «Ак Барсе» исполняет Юрий Бабенко. В первом матче под его руководством казанцы в овертайме победили московское «Динамо» (3:2 ОТ).