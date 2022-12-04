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Воробьев назвал причины поражения «Металлурга» от «Автомобилиста» в матче КХЛ

Магнитогорский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:2.
04 декабря 2022 21:26

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после матча против «Автомобилиста» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Большинство у нас не сработало и завершение оставляло желать лучшего. Было несколько опасных моментов», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Подопечные Николая Заворухина набирают 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ильи Воробьева остается на втором месте, имея в своем активе 52 очка.

Добавим, что 6 декабря «Автомобилист» и «Металлург» снова сыграют между собой, но уже в Екатеринбурге.

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