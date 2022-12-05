«Миннесота» победила «Даллас», Капризов повторил рекорд «диких» по результативной серии

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Даллас» со счетом 6:5 Б.

В составе «диких» забил Кирилл Капризов в большинстве (16-я минута), 25-летний россиянин продлил свою результативную серию до 12 матчей подряд, что является клубном рекордом «Миннесоты», за которую также отличились Коннор Дьюар в меньшинстве (31), Джейкоб Миддлтон (34), Джордан Гринвэй (34) и Йоэль Эрикссон (41).

У «звезд» шайбы забрасывали трижды Роопе Хинс (27, 48, 58), а также Джейсон Робертсон (48) и Мэйсон Марчмент (50).

В итоге команды выявляли победителя в серии буллитов, где выиграла «Миннесота» - 3:2. Победный бросок на счету Фредерика Годро, также свою попытку реализовал Капризов, который был признан лучшим игроком матча.

«Уайлд» набрал 28 очков и поднялся на третье место в Центральном дивизионе, где с 33 очками лидирует «Старз».

«Даллас» 7 декабря примет «Торонто», «Миннесота» на следующий день сыграет в гостях с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» - «Миннесота Уайлд» - 6:5 Б (0:1, 1:3, 4:1, 0:0, 2:3Б)

Голы:

0:1 – Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен), 15:04 (Бол.)

1:1 – Хинтц (Робертсон), 26:58

1:2 – Дьюар (Шоу), 30:42 (Мен.)

1:3 – Миддлтон (Ривс, Сперджен), 33:17

1:4 – Гринвэй (Ривс), 33:32

1:5 – Эрикссон Эк (Сперджен, Фолиньо), 40:29

2:5 – Хинтц (Марчмент, Павелски), 47:11

3:5 – Робертсон (Линделль, Хинтц), 47:50

4:5 – Марчмент (Факса, Павелски), 49:55

5:5 – Хинтц (Миллер, Павелски), 57:49

5:6 - Годро - победный буллит