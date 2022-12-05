«Сухарь» Варламова помог «Айлендерс» победить «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мэтт Мартин, Зак Паризе и Брок Нельсон.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов сделал шатаут, а защитник Александр Романов не смог отметиться результативными действиями.
«Айлендерс» набрали 32 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Ястребы» с 18 очками остались на 15-й строчке на Западе.
источник: «Советский спорт»