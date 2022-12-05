«Сухарь» Варламова помог «Айлендерс» победить «Чикаго»

Кейн наконец-то забил, Три Льва раздавили Сенегал! Как Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 на Францию

Сборная Англии, одержав третью крупную победу на чемпионате мира в Катаре и забив уже 12 мячей, разгромила в 1/8 финала Сенегал (3:0) и теперь сыграет в четвертьфинале с французами.