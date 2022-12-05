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Хоккеист СКА Никишин во второй раз в сезоне признан лучшим защитником недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков минувшей недели.
05 декабря 2022 12:55
автор: Александр Евграфов

Хоккеист санкт-петербургского СКА Александр Никишин второй раз в карьере и в этом сезоне признан лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги.

Никишин набрал пять очков (3+2) в трех играх при показателе полезности +5. Дважды шайбы, заброшенные Никишиным, становились победными: в матчах с «Северсталью» и «Сочи».

Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон. Швед отразил 98,18% бросков по своим воротам. Коэффициент надежности составил 0,50. Кроме того, у Маттссона одна из двух игр недели была завершена на ноль.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Андрей Светлаков из ЦСКА, на счету которого четыре заброшенные шайбы и одна результативная передача. Дважды его шайбы оказывались победными в матчах недели.

Лучшим новичком недели во второй раз в карьере и второй раз в сезоне признан игрок ярославского «Локомотива» Степан Никулин. В трех играх он забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

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