«Амур» победил «Адмирал» в первом матче дальневосточного дерби

Хоккеисты «Амура» победили «Адмирал» в первом матче дальневосточного дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Владивостоке завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Иван Николишин (36-я минута) и Сергей Лапин (55). Вратарь «Амура» Евгений Аликин отразил все 37 бросков в створ своих ворот и стал рекордсменом клуба по количеству сухих матчей. Их у него 16, он обошел Юху Метсолу (15).

«Амур» набрал 36 очков и поднялся в восьмерку лучших команд Восточной конференции, у «Адмирала» 46 очков, команда занимает четвертое место на Востоке.

Следующие две игры команды проведут в Хабаровске 7 и 8 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Николишин (Бочаров), 35:29

0:2 – Лапин (Шаров), 54:24 (мен., в пустые ворота).

Вратари: Серебряков - Аликин