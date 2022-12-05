«Северсталь» одержал волевую победу над минским «Динамо» на выезде 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Северсталью» завершился со счетом 4:3 в пользу желто-черных.
Отметим, что составе домашней команды шайбами отметились Райан Спунер (13-я минута), Владимир Алистров (22) и Шон Лалонд (26). Голы гостей был забиты усилиями Ивана Подшивалова (3), Александра Суворова (33), Павла Денисова (37) и Кирилла Пилипенко (55).
Таким образом, клуб из Череповца набирает 37 очков в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 42 балла.
8 декабря минское «Динамо» сыграет дома с СКА, а 19 декабря «Северсталь» отправится в гости к «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Северсталь» (Череповец) – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
0:1 – Подшивалов (Вовченко), 02:19
1:1 – Спунер (Сапего, Мартынов), 12:10
2:1 – Алистров (Сапего, Пинчук), 21:28
3:1 – Лалонд (Демков, Варфоломеев), 25:37
3:2 – Суворов (Гераськин, Пресс), 32:20
3:3 – Денисов (Гераськин, Гуслистов), 36:18
3:4 – Пилипенко (Абросимов), 54:00
Вратари: Колосов - Самонов