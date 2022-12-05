Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ

Названы лучшие хоккеисты недели в регулярном чемпионате НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, на третьем месте расположился форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший в трех матчах 6 (5+1) очков.
Звание второй звезды досталось нападающему «Баффало» Дилану Козенсу. В его активе четыре матча и 9 (4+5) очков.
Лучшим хоккеистом недели признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В четырех матчах «регулярки» канадец набрал 11 (5+6) очков и является лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 47 (21+26) очков.
источник: NHL (НХЛ)