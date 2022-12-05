Разин о волевой победе «Северстали» над минским «Динамо»: С хорошим настроением отдохнем

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо».

«То, что выиграли - молодцы, в концовке нам повезло, в последнее время не хватало фарта. В этот раз он был, потому что по игре надо было решать и 5 на 3, и 5 на 4. Плюс в том, что мы выстояли в меньшинстве с хорошей командой, у которой большинство на хорошем уровне, за счёт этого и победили.

У нас все последние игры принципиальные. Наконец-то наступила долгожданная пауза. Этот сезон для ребят в новинку, тренировочного процесса практически нет, игры через день. Игроки должны более профессионально относиться к своему делу. С хорошим настроением отдохнем», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу желто-черных.

Отметим, что в составе домашней команды шайбами отметились Райан Спунер (13-я минута), Владимир Алистров (22) и Шон Лалонд (26). Голы гостей был забиты усилиями Ивана Подшивалова (3), Александра Суворова (33), Павла Денисова (37) и Кирилла Пилипенко (55).

Таким образом, клуб из Череповца набирает 37 очков в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 42 балла.

8 декабря минское «Динамо» сыграет дома с СКА, а 19 декабря «Северсталь» отправится в гости к «Торпедо».