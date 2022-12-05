Вудкрофт объяснил поражение минского «Динамо» от «Северстали»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).

Отметим, что за белорусскую команду шайбами отметились Райан Спунер, Владимир Алистров и Шон Лалонд.

«Начало игры было разочаровывающим, не были сконцентрированы, но смогли взять себя в руки и повести в счете, однако потеря в нейтральной зоне кардинально поменяло игру и мы пропустили две шайбы. Это вдохновило соперника и они сыграли на нашей ошибке, забили победную шайбу», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 42 очка.

8 декабря подопечные Вудкрофта примут на своей домашней арене СКА.