Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Эдмонтон», Овечкин остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Ларс Эллер, Ти-Джей О'Ши, реализовавший численное преимущество, и Ник Дауд. Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
Хозяева ответили шайбами Бретта Кулака и Коннора Макдэвида в меньшинстве.
«Вашингтон» набрал 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Нефтяники» с 28 очками шестые на Западе.
источник: «Советский спорт»