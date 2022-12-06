«Рейнджерс» обыграл «Сент-Луис», россияне набрали в сумме пять очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Сент-Луис Блюз».
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брейден Шнайдер, Адам Фокс, реализовавший численное преимущество, Винсент Трочек, Кей-Андре Миллер, Алексис Лафренье и Крис Крайдер в меньшинстве.
Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился ассистентским дублем.
Гости ответили шайбами Павла Бучневича, Владимира Тарасенко, Джордана Кайру, реализовавшего численное преимущество, и Райана О'Райли. Иван Барбашев стал автором голевой передачи.
«Рейнджерс» набрали 29 очков и занимают восьмое место на Востоке.
«Блюзмены» с 22 очками расположились на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.