«Филадельфия» нанесла поражение «Колорадо», у Проворова результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своем льду обыграла «Колорадо Эвеланш».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых Трэвис Санхейм, Тэннер Лазински, Энтони ДиАнджело и Оуэн Типпетт, реализовавшие численное преимущество, и Трэвис Коннекны.
Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу.
Гости, чьи ворота защищал Александр Георгиев, ответили дублем Алекса Ньюхука и шайбой Микко Рантанена.
«Летчики» набрали 23 очка и занимают 14-ю позицию на Востоке.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» с 27 очками идут восьмыми на Западе.
источник: «Советский спорт»