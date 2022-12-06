Дубль Михеева и шайба Кузьменко принесли «Ванкуверу» сверхволевую победу над «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 7:6 в овертайме в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился российский форвард Илья Михеев. Еще по одной шайбе забросили Конор Гарлэнд, Бо Ховарт, Джек Студника и Элиас Петтерссон. На счету Кузьменок также голевая передача.

Гости ответили шайбами Коула Кофилда, Ник Сузуки, Шон Монахан, Майкл Пезетта, Кристиан Дворак и Джош Андерсон.

Отметим, что после первого периода хозяева уступали со счетом 0:4.

«Ванкувер» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 26 очками 12-й на Востоке.