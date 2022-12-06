Овечкин вышел на второе место среди россиян по количеству матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место среди россиян по количеству проведенных в НХЛ матчей.

Встреча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Эдмонтон Ойлерз» стала для россиянина 1301-й в заокеанской лиге. По этому показателю он догнал Сергея Гончара, а впереди остался только Алексей Ковалев (1316).

Добавим, что в вышеперечисленной игре Овечкину не удалось набрать баллов за результативность.

Хоккеист продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов лиги. На счету канадца 894 заброшенные шайбы.