Радулов из-за травмы не сыграет в своем седьмом матче всех звезд КХЛ

Хоккеист «Ак Барса» Александр Радулов из-за травмы не сыграет в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги в Челябинске, который мог стать седьмым матчем подобного рода в его карьере, сообщается на сайте КХЛ.

В команде дивизиона Харламова Радулова заменит его одноклубник и капитан «Ак Барса» Илья Сафонов, для которого участие в Матче всех звезд станет первым в карьере.

Травмы не позволят выйти на лед еще двум хоккеистам звездных составов. В частности в команде дивизиона Тарасова не сыграет Эрик О’Делл из московского «Динамо». Его заменит Паркер Фу («Куньлунь Ред Стар»).

В команде дивизиона Чернышева не сыграет Райан Мёрфи из «Салавата Юлаева». Вместо него на лед выйдет Алексей Береглазов из «Авангарда», для которого Матч всех звезд стал вторым в карьере.

Матч всех звезд КХЛ состоится в Челябинске 10-11 декабря.