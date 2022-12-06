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В КХЛ с 1 августа 2023 года сокращен лимит на легионеров до трех человек

Минспорта России опубликовало соответствующий приказ.
06 декабря 2022 15:57
автор: Александр Евграфов

С 1 августа 2023 года клубы Континентальной хоккейной лиги смогут внести в заявку на матч не более трех иностранных игроков. Соответствующий приказ подписан Министерством спорта Российской Федерации и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, лимит на легионеров в российском хоккее будет ужесточен. В нынешнем сезоне клубы имеют право заявлять пять иностранных игроков.

Сокращение лимита легионеров с четырех до трех игроков коснется и Всероссийской хоккейной лиги.

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В КХЛ с 1 августа 2023 года сокращен лимит на легионеров до трех человек
Минспорта России опубликовало соответствующий приказ.
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