«Трактор» победил «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

Хоккеисты «Трактора» победили «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хозяева льда. Численное преимущество реализовал Владимир Бутузов. Во втором периоде гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Отличились Алексей Бывальцев и Максим Шабанов. В третьем периоде Шабанов оформил дубль, забросив шайбу в большинстве. «Сибирь» сократила отставание благодаря шайбе Никиты Сетдикова, но Петр Хохряков за две минуты до конца матча установил окончательный счет.

«Трактор» набрал 35 очков, но продолжает занимать десятое место в Восточной конференции. У «Сибири» 51 очко, команда находится на третьем месте там же.

Следующую игру «Сибирь» проведет 8 декабря на своей арене, принимая «Салават Юлаев», а «Трактор» отправится в Екатеринбург, где сыграет с лидером Восточной конференции – «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирская область) – «Трактор» (Челябинск) – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы:

1:0 – Бутузов (Пьянов, Бек), 18:54 (бол.)

1:1 – Бывальцев (Тертышный), 21:12

1:2 – Шабанов (Карпухин, Шепелев), 28:55

1:3 – Шабанов (Хэмилтон, Тертышный), 49:50 (бол.)

2:3 – Сетдиков (Шашков), 55:49

2:4 – Хохряков (Блажиевский, Тертышный), 58:02 (в пустые ворота)

Вратари: Красоткин – Мыльников