«Салават Юлаев» прервал трехматчевую победную серию «Авангарда»

«Салават Юлаев» победил омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

До матча «Салават Юлаев» и «Авангард» набрали одинаковое количество очков и лишь по дополнительным показателям «Авангард» опережал своих соперников.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте, отличился Алексей Пустозеров. Двумя минутами спустя Семен Чистяков сравнял счет. Но на первый перерыв «Салават Юлаев» ушел, ведя в счете. На 17-й минуте Григорий Панин вывел свою команду вперед.

А под занавес встречи Александр Хмелевский установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота омичей.

«Салават Юлаев» набрал 47 очков и вышел на четвертое место в Восточной конференции, обойдя еще и «Адмирал». У «Авангарда» 45 очков, команда занимает шестое место на Востоке.

8 декабря «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в Нижнекамске, а «Авангард» примет «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

0:1 – Пустозеров (Башкиров, Алалыкин), 01:03

1:1 – Чистяков (Грицюк, Толчинский), 03:11

1:2 – Панин (Шмелев, Сучков), 17:19

1:3 – Хмелевский (Кулемин, Бирюков), 59:24

Вратари: Демченко – Караев.