«Барыс» победил «Ак Барс» в серии буллитов и вернулся в зону плей-офф

Астанинский «Барыс» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и вернулся в зону плей-офф Восточной конференции.

Встреча в Астане закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Ак Барс» приехал в Астану, потеряв сразу несколько игроков из-за травм, в том числе и Александра Радулова. В текущем сезоне команды уже дважды встречались между собой, выиграв по одной игре.

Счет вначале открыли, а затем и удвоили хозяева льда. Отличились Аркадий Шестаков (9-я минута) и Алекс Грант (17). У гостей шайбы на счету Никита Дыняка (31) и Кирилла Петрова (56). Овертайм также не выявил победителя.

В серии буллитов точнее были хозяева. Победный буллит на счету Линдена Вея.

«Барыс» набрал 37 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, у «Ак Барса» 43 очка и он расположился строчкой выше.

«Ак Барс» 8 декабря сыграет в Омске с «Авангардом», а «Барыс» завершил свои игры перед недельным зимним перерывом. Следующую игру казахстанский хоккейный клуб проведет 19 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Шестаков (Савицкий, Бекетаев), 08:01

2:0 – Грант (Вей, Михайлис), 16:37

2:1 – Дыняк (Семенов), 30:32

2:2 – Петров (Шипачев, Лучевников), 55:38

3:2 – Вей, буллит

Вратари: Бояркин - Мифтахов