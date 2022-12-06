Форвард «Салавата Юлаева» Хмелевский прокомментировал победу команды над «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский поделился мнением о победе своей команды над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что 23-летний форвард отличился во встрече заброшенной шайбой.

«Надо признать, что КХЛ – сложная лига. Главное – выходить на большие матчи с правильным настроем. Сегодня это удалось. Но «Салават» стремится попасть в плей-офф, каждый следующий матч очень важен. Мне приятно, что тренер ставит меня на игры. Радуюсь, что получается много времени проводить на льду, для меня это искреннее удовольствие и опыт», – приводит слова Хмелевского пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Салават» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 38 игр.

8 декабря клуб из Уфы сыграет на выезде с «Сибирью».