Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над московским «Динамо» 

«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022

Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).