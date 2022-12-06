Дубль Гусева помог СКА одержать гостевую победу над московским «Динамо» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе домашней команды шайбой отметился Александр Скоренов (16-я минута). Гол на счету гостей был забит усилиями Никиты Гусева (41).
Победную точку в овертайме поставил снова Никита Гусев, записав на свой счет дубль (64).
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набирает 67 очков в турнирной таблице Западной конференции и располагается на первом месте. Московская команда занимает шесту строчку, имея в своем активе 45 очков.
8 декабря московское «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком», в тот же день СКА отправится в гости к минскому «Динамо»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Скоренов (Мартынов, Каблуков), 15:55
1:1 – Гусев, 40:16
1:2 – Гусев (Хуснутдинов, Педан), 63:42
Вратари: Волков - Николаев