«Спартак» проиграл «Локомотиву», потерпев второе поражение при Игоре Гришине

В очередном матче регулярного первенства КХЛ московский «Спартак» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые после первого периода проигрывали 0:2. В составе хозяев отличились Шейн Принс и Александр Хохлачев, которому ассистировал голкипер Патрик Рибар.

За два оставшихся периода гости смогли перевернуть игру и забросить три шайбы стараниями Александра Елесина, Максима Шалунова и Максима Березкина.

«Локомотив» набрал 54 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» с 45 очками остался шестым.