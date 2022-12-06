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«Спартак» проиграл «Локомотиву», потерпев второе поражение при Игоре Гришине

Москвичи не удержали фору в две шайбы.
06 декабря 2022 21:48
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного первенства КХЛ московский «Спартак» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые после первого периода проигрывали 0:2. В составе хозяев отличились Шейн Принс и Александр Хохлачев, которому ассистировал голкипер Патрик Рибар.

За два оставшихся периода гости смогли перевернуть игру и забросить три шайбы стараниями Александра Елесина, Максима Шалунова и Максима Березкина.

«Локомотив» набрал 54 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» с 45 очками остался шестым.

источник: «Советский спорт»
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