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«Тампа» проиграла «Детройту» в матче НХЛ

Никита Кучеров отметился голевой передачей.
07 декабря 2022 08:17
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Детройт» завершился поражением хозяев – 2:4.

В составе победителей по шайбе забросили Майкл Расмуссен, Джонатан Берггрен, Адам Эрн и Дэвид Перрон. У «молний» отличились Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Таким образом, «Лайтнинг» прервали серию из двух побед кряду, а «Ред Уингз» выиграли второй матч подряд.

9 декабря «Тампа» сыграет с «Нэшвиллом», а «Детройт» в тот же день встретится с «Флоридой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Детройт» – 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Голы:

0:1 – 22 Расмуссен (Гронек, Кубалик)

0:2 – 46 Берггрен (Велено, Мяяття)

1:2 – 55 Стэмкос (Перри, Хедман)

1:3 – 57 Эрни (Копп)

2:3 – 58 Пойнт (Кучеров, Киллорн)

2:4 – 60 Перрон (Гронек, Копп)

Вратари: Ан. Василевский 22/24 – Хуссо 44/46.

источник: «Советский спорт»
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