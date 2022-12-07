«Тампа» проиграла «Детройту» в матче НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Детройт» завершился поражением хозяев – 2:4.
В составе победителей по шайбе забросили Майкл Расмуссен, Джонатан Берггрен, Адам Эрн и Дэвид Перрон. У «молний» отличились Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей.
Таким образом, «Лайтнинг» прервали серию из двух побед кряду, а «Ред Уингз» выиграли второй матч подряд.
9 декабря «Тампа» сыграет с «Нэшвиллом», а «Детройт» в тот же день встретится с «Флоридой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Детройт» – 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Голы:
0:1 – 22 Расмуссен (Гронек, Кубалик)
0:2 – 46 Берггрен (Велено, Мяяття)
1:2 – 55 Стэмкос (Перри, Хедман)
1:3 – 57 Эрни (Копп)
2:3 – 58 Пойнт (Кучеров, Киллорн)
2:4 – 60 Перрон (Гронек, Копп)
Вратари: Ан. Василевский 22/24 – Хуссо 44/46.