«Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение игрокам «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби. Также отличились Брайан Раст и Тедди Блюгер. У проигравших шайбу забросил Джонни Гудро.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу кряду, а «Коламбус» потерпел второе поражение подряд.
8 декабря «Блю Джекетс» сыграют с «Баффало», а «Пингвины» встретятся с «Сэйбрз» через два дня.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Коламбус» – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы:
0:1 – 2 Годро (Лайне)
1:1 – 22 Раст (Думулин)
2:1 – 23 Кросби (Ракелль, Генцел)
3:1 – 31 Кросби (Малкин, Генцел)
4:1 – 57 Блюгерс (Раст)
Вратари: Джерри 38/39 – Мерзликин 30/34.