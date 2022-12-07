«Сент-Луис» одержал победу над «Айлендерс», команды забросили на двоих 11 шайб

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Сент-Луис» завершился в пользу гостей – 7:4.

В составе победителей отличился российский форвард Иван Барбашев. Также дубль оформил Ноэль Аккиари. Еще по шайбе забросили Джош Лейво, Райан О'Райли, Колтон Парайко и Роберт Томас. У «островитян» это сделали Ноа Добсон, Зак Паризе, Хадсон Фашинг и Жан-Габриэль Пажо.

Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырех поражений кряду, а «Айлендерс» уступили в третьем матче из последних четырех.

10 декабря команда из Нью-Йорка сыграет с «Нью-Джерси», а «Сент-Луис» днем ранее примет «Виннипег».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Сент-Луис» – 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Голы:

0:1 – 18 Ливо (Шенн)

1:1 – 18 Добсон (Вальстром, Барзэл)

1:2 – 24 Барбашев (Миккола, Биттен)

1:3 – 35 О′Райлли (Фолк, Ливо)

1:4 – 44 Аччари (Уокер, Фолк)

1:5 – 44 Парайко (Ледди, Кайру)

2:5 – 46 Паризе (Добсон, Бэйли)

3:5 – 55 Фашинг (Нелсон, Мартин)

4:5 – 56 Пажо (Паризе)

4:6 – 59 Томас (Саад)

4:7 – 60 Аччари ()

Вратари: Сорокин 21/26 – Грайсс 36/40.