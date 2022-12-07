«Сент-Луис» одержал победу над «Айлендерс», команды забросили на двоих 11 шайб

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Сент-Луис» завершился в пользу гостей – 7:4.
В составе победителей отличился российский форвард Иван Барбашев. Также дубль оформил Ноэль Аккиари. Еще по шайбе забросили Джош Лейво, Райан О'Райли, Колтон Парайко и Роберт Томас. У «островитян» это сделали Ноа Добсон, Зак Паризе, Хадсон Фашинг и Жан-Габриэль Пажо.
Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырех поражений кряду, а «Айлендерс» уступили в третьем матче из последних четырех.
10 декабря команда из Нью-Йорка сыграет с «Нью-Джерси», а «Сент-Луис» днем ранее примет «Виннипег».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Сент-Луис» – 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)
Голы:
0:1 – 18 Ливо (Шенн)
1:1 – 18 Добсон (Вальстром, Барзэл)
1:2 – 24 Барбашев (Миккола, Биттен)
1:3 – 35 О′Райлли (Фолк, Ливо)
1:4 – 44 Аччари (Уокер, Фолк)
1:5 – 44 Парайко (Ледди, Кайру)
2:5 – 46 Паризе (Добсон, Бэйли)
3:5 – 55 Фашинг (Нелсон, Мартин)
4:5 – 56 Пажо (Паризе)
4:6 – 59 Томас (Саад)
4:7 – 60 Аччари ()
Вратари: Сорокин 21/26 – Грайсс 36/40.