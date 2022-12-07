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«Амур» выиграл второй матч у «Адмирала» и вернулся в зону плей-офф

Команда из Хабаровска вырвала победу в овертайме.
07 декабря 2022 14:27
автор: Александр Евграфов

Хабаровский «Амур» победил владивостокский «Адмирал» во втором матче за два дня. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Амур» открыл счет на 18-й минуте, отличился Станислав Бочаров. Во втором периоде гости смогли сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед. Шайбы на счету Александра Горшкова (24-я минута) и Рудольфа Червени (28). Хозяева льда за 51 секунду до финальной сирены сравняли счет, благодаря Ивану Николишину. В это время «Амур» заменил вратаря шестым полевым игроком. А в овертайме Никита Гребенкин принес победу «Амуру», который набрал 38 очков и вернулся в зону плей-офф, обойдя «Барыс».

У «Адмирала» 47 очков, команда занимает пятое место в Восточной конференции.

Завтра, 8 декабря, команды встретятся вновь между собой, завершая игры перед зимним перерывом.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 ОТ(1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Бочаров (Вихарев, Лихачев), 17:34

1:1 – Горшков (Чебыкин, Берлев), 23:22

1:2 – Червени (Шулак, Криштоф), 27:27 (бол.)

2:2 – Николишин (Лихачев, Дубакин), 59:09

3:2 – Гребенкин (Бочаров), 62:19

Вратари: Аликин - Серебряков

источник: «Советский спорт»
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