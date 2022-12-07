Хоккеистка «Торнадо» Шохина стала первым игроком, набравшим 500 очков в ЖХЛ

Нападающая подмосковного «Торнадо» Анна Шохина стала первым игроком в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), которая набрала 500 очков, сообщается в Telegram-канале турнира.

Хоккеистка является бессменным с 2015 года капитаном команды и провела в ЖХЛ 240 матчей. 25-летняя спортсменка забросила 216 шайб и сделала 284 результативные передачи. 500-е очко в карьере Шохина оформила, сделав дубль в матче 1 декабря с уфимской «Агиделью».

На момент окончания игры у Шохиной было 499 очков. Но после корректировки статистики матча, прошедшего 21 ноября, было отмечено, что голевая передача, сделанная на 60-й минуте встречи, также записана на Шохину.