Летанг вернулся на лед после перенесенного инсульта

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг провел первую тренировку после перенесенного в конце ноября инсульта, сообщают американские СМИ.

По данным источника, он провел индивидуальное занятие со своим напарником по команде Райаном Полингом и тренером Таем Хенессом. Пока неизвестно, когда защитник сможет вернуться к полноценным тренировкам и матчам. На этой неделе Летанга ждут дополнительные обследования.

Летанг является самым результативным защитником в истории «Питтсбурга», он провел 962 игры в регулярных чемпионатах, забросил 145 шайб и сделал 517 результативных передач. В плей-офф он провел 149 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 67 передач. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.