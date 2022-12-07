«Удивительный подвиг». Макдэвид - о погоне Овечкина за Хоу

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о стремлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина обойти завершившего карьера Горди Хоу в списке снайперов в истории НХЛ.

Добавим, что Хоу занимает в нем второе место, опережая на 8 шайб Овечкина, но отставая на 93 гола от Уэйна Гретцки.

«Горди Хоу, стоит только произнести это имя и понимаешь, что оно значит для мирового хоккея, и Овечкин вот-вот обойдет его. И это полностью его заслуга его. Удивительный подвиг.

У него нюх на голы. Кажется, он всегда знает, где находиться. Это огромное преимущество, и, очевидно, он умеет бить по шайбе. Когда у него появляется шанс, ему не нужно много времени или места», - сказал Макдэвид американским журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин забросил 13 шайб, а на счету Макдэвида 22 гола.