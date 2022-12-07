«Торпедо» взяло реванш у ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Нижегородское «Торпедо» победило ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды уже встречались в этом сезоне. В первом матче победили армейцы 4:0, в этот раз четыре шайбы влетело в их ворота. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, одержавших волевую победу перед зимним перерывом.

ЦСКА дважды вело в счете, но удержать победу не смог. В составе победителей отличились Игорь Ларионов (31-я минута), Кирилл Воронов (59), дублем отметился Николай Коваленко (45, 60). У Ларионова также две результативные передачи.

У хозяев льда шайбы на счету Семена Панкратова (6) и Константина Окулова (35).

У ЦСКА 53 очка и третье место в Западной конференции, «Торпедо» с 49 очками расположилось строчкой ниже.

Следующую игру ЦСКА проведет 19 декабря в Минске против «Динамо», а «Торпедо» дома сыграет с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3).

Голы:

1:0 – Панкратов (Алексеев), 05:12

1:1 – Ларионов (Федотов, Коваленко), 30:34

2:1 – Окулов (Карнаухов, Григоренко), 34:31

2:2 – Коваленко (Конюшков, Ларионов), 44:54

2:3 – Воронов (Ларионов), 58:08

2:4 – Коваленко, 59:32 (пустые ворота)

Вратари: Рейдеборн - Кульбаков