Ларионов заявил, что хоккеисты «Торпедо» проявили характер в матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за нижегородскую команду дублем отметился Николай Коваленко, по голу забили Игорь Ларионов и Кирилл Воронин.

«Стоит похвалить своего соперника, ЦСКА. Армейцы дали толчок к игре, которая по накалу страстей схожа с плей-офф. Мы смогли продемонстрировать хребет и стержень, уступая при счете 1:2. В итоге, одержали победу. Хочется поздравить всех болельщиков и игроков команды. Теперь стоит перезагрузиться и двигаться дальше по сезону», – приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 39 игр.

19 декабря подопечные Ларионова сыграют с «Северсталью» в Нижнем Новгороде.