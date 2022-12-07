World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ларионов заявил, что хоккеисты «Торпедо» проявили характер в матче с ЦСКА

Нижегородский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:2.
07 декабря 2022 23:01
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал волевую победу над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за нижегородскую команду дублем отметился Николай Коваленко, по голу забили Игорь Ларионов и Кирилл Воронин.

«Стоит похвалить своего соперника, ЦСКА. Армейцы дали толчок к игре, которая по накалу страстей схожа с плей-офф. Мы смогли продемонстрировать хребет и стержень, уступая при счете 1:2. В итоге, одержали победу. Хочется поздравить всех болельщиков и игроков команды. Теперь стоит перезагрузиться и двигаться дальше по сезону», – приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 39 игр.

19 декабря подопечные Ларионова сыграют с «Северсталью» в Нижнем Новгороде.

Это интересно:
Ларионов заявил, что хоккеисты «Торпедо» проявили характер в матче с ЦСКА
Нижегородский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:2.
07.12.2022 23:01
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» взяло реванш у ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ
Вторая встреча команд в сезоне завершилась победой нижегородцев.
07.12.2022 21:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Удивительный подвиг». Макдэвид - о погоне Овечкина за Хоу
Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего сезона.
07.12.2022 20:23
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Летанг вернулся на лед после перенесенного инсульта
Защитник «Питтсбург Пингвинз» провел тренировку по индивидуальному плану.
07.12.2022 18:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Хоккеистка «Торнадо» Шохина стала первым игроком, набравшим 500 очков в ЖХЛ
Бессменный с 2015 года капитан команды оформила дубль в матче с уфимской «Агиделью».
07.12.2022 17:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Хоккеисты «Спартака» выйдут на разминку в свитерах, в дизайне с «криминальным элементом 90-х»
А сам матч с «Динамо» «Спартак» проведет в ретро-форме.
07.12.2022 14:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Амур» выиграл второй матч у «Адмирала» и вернулся в зону плей-офф
Команда из Хабаровска вырвала победу в овертайме.
07.12.2022 14:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Тампа-Бэй» – «Детройт»: Василевский признан второй звездой матча
Российский вратарь пропустил две шайбы, а его команда потерпела поражение.
07.12.2022 10:22
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Каролина» уступила «Анахайму», Кочетков отразил 26 бросков
Встреча прошла на льду «Хонда Центра».
07.12.2022 09:21
Хоккей
«Сент-Луис» одержал победу над «Айлендерс», команды забросили на двоих 11 шайб
«Блюз» прервали серию из четырех поражений кряду.
07.12.2022 08:52
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Зачем нужен Роналду, если есть Гонсалу Рамуш?! Как Португалия отгрузила шесть мячей Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Героем матча Португалия - Швейцария (6:1) стал Гонсалу Рамуш, который вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик нынешнего чемпионата мира и вывел свою команду в 1/4 финала на Марокко.
Пепе забил в 39 лет! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022
Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).
Буну переплюнул Акинфеева! Как Испания вылетела с ЧМ-2022, не забив все три пенальти марокканскому вратарю
Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сенсационно переиграв испанцев (0:0, пенальти - 3:0).
Делай как Эрве Ренар! Тренер Саудовской Аравии — главный фитнес-красавчик ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии запомнилась на чемпионате мира в Катаре не только сенсационной победой над аргентинцами, но и внешним видом своего главного тренера. В 54 года француз Эрве Ренар выглядит как суператлет. Таким кубикам пресса и бицепсам при полном отсутствии лишнего веса позавидуют многие.
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика