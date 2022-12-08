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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

Россиянин дважды поразил пустые ворота в конце встречи.
08 декабря 2022 08:27
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в польщу гостей, в составе которых оформил Александр Овечкин. Еще по одной шайбе забросили Ти Джей О'Ши, реализовавший большинство, и Дилан Строум. Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.

Хозяева ответили шайбой Кевина Хейса в большинстве.

«Столичные» набрали 28 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Летчики» с 23 очками остались 14-ми.

источник: «Советский спорт»
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