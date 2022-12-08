Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в польщу гостей, в составе которых оформил Александр Овечкин. Еще по одной шайбе забросили Ти Джей О'Ши, реализовавший большинство, и Дилан Строум. Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи.
Хозяева ответили шайбой Кевина Хейса в большинстве.
«Столичные» набрали 28 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Летчики» с 23 очками остались 14-ми.
источник: «Советский спорт»