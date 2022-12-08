«Миннесота» проиграла «Калгари», Капризов установил два рекорда

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Калгари» со счетом 5:3.

Первую шайбу игры забросил нападающий «диких» Кирилл Капризов (2-я минута), российский хоккеист побил сразу два рекорда своего клуба: он забивает в седьмом матче подряд, а длительность его результативной серии продлилась до 13 матчей.

Также в составе «Миннесоты» забивали Мейсон Шоу (3) и Джон Меррилл (56).

У «Калгари» дубль оформил Тайлер Тоффоли, сначала реализовав численное преимущество (24), а потом забросив в пустые ворота (59), также у канадской команды забивали Назем Кадри в большинстве (21), Блейк Коулмэн (22) и Расмус Андерссон (56).

«Дикие» набрали 28 очков и поднялись на третье место Центрального дивизиона, «Флэймз», имея на одно очко больше, идут пятыми в Тихоокеанском дивизионе, но находятся в зоне плей-офф благодаря седьмому месту в Западной конференции.

10 октября «Калгари» сыграет в гостях с «Коламбусом», а «Миннесота» в этот же день проведет выездную игру против «Эдмонтона».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» - «Миннесота Уайлд» - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Голы:

0:1 – Капризов (Зукарелло-Асен, Дамба), 1:27

0:2 – Шоу (Меррилл, Дьюар), 2:25

1:2 – Кадри (Андерссон, Линдхольм), 20:16 (Бол.)

2:2 – Коулмэн (Баклунд, Ружичка), 21:37

3:2 – Тоффоли (Линдхольм, Андерссон), 23:11 (Бол.)

3:3 – Меррилл (Дьюар, Шоу), 55:45

4:3 – Андерссон (Ружичка, Колман), 55:57

5:3 – Тоффоли (Юбердо, Линдхольм), 58:50 (П.В.)