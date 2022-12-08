Пента-трик Томпсона помог «Баффало» разгромить «Коламбус», Гавриков и Чинахов набрали по очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 9:4 в пользу гостей, в составе которых пять шайб забросил Тэйдж Томпсон. Еще по разу отличились Дилан Козенс, Расмус Далин, Пейтон Кребс и Алекс Тах. Трижды «клинки» реализовывали численное преимущество.

Хозяева ответили дублями Патрика Лайне и Густава Нюквиста, которым по одному разу ассистировали Владислав Гавриков и Егор Чинахов.

«Баффало» набрал 25 очков и занимает 13-е место на Востоке.

«Коламбус» с 18 баллами замыкает турнирную таблицу этой же конференции.