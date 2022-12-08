Ассистентский хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде нанес поражение «Вегас Голден Найтс».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мика Зибанежад. Еще по одной шайбе забросили Каапо Какко, Филип Хытил и Алексис Лафренье.

Добавим, что Зибанежад дважды реализовал численное преимущество, а российский форвард Артемий Панарин трижды ассистировал своим партнерам.

Хозяева ответили единственной шайбой Джонатана Марчессо в большинстве.

«Рейнджеры» набрали 31 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вегас» с 39 очками остался единоличным лидером Запада.