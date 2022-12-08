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Два очка Костина помогли «Эдмонтону» разгромить «Аризону»

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Канаде.
08 декабря 2022 09:15
автор: Максим Скороходов

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 8:2.

В составе канадского клуба по дублю оформили Райан Ньюджент-Хопкинс (5-я и 35-я минуты) и Коннор Макдэвид (46, 53), первую шайбу Ньюджент-Хопкинс забросил в большинстве. Также голами за «Эдмонтон» отличились Дерек Райан с передачи Клима Костина (17), сам Костин (44), Леон Драйзайтль в большинстве (29) и Бретт Кулак (39).

У «Аризоны» по шайбе забросили Джек МакБэйн (34) и Шейн Гостисбер (55).

«Нефтяники» набрали 30 очков и поднялись на шестое место турнирной таблицы Западной конференции, в которой «койоты» с 18 очками идут лишь 14-ми.

10 декабря «Эдмонтон» примет «Миннесоту», а «Аризона» сыграет дома с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» - «Аризона» - 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Голы:
1:0 – Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бэрри), 4:37 (Бол.)
2:0 – Райан (Броберг, Костин), 16:41
3:0 – Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 28:14 (Бол.)
3:1 – Макбэйн (Фишер), 33:43
4:1 – Нюджент-Хопкинс (Ямамото), 34:06
5:1 – Кулак (Холлоуэй, Ямамото), 38:39
6:1 – Костин (Райан), 43:19
7:1 – Макдэвид (Нерс, Драйзайтль), 45:08
8:1 – Макдэвид (Бэрри, Хайман), 52:43
8:2 – Гостисбер (Чикран, Фишер), 54:13

источник: «Советский спорт»
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