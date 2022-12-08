«Ванкувер» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» благодаря шайбам Кузьменко и Михеева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Дакота Джошуа. Еще по одной шайбе забросили Нильс Хегландер, Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Элиас Петтерссон. Дважды канадцы реализовывали численное преимущество.

Хозяева ответили шайбами Ника Бонино, Логана Кутюра в меньшинстве, Тимо Майреа в большинстве с передачи Александра Барабанова и Кевина Лабанка.

«Ванкувер» набрал 27 очков и идет уже десятым в турнирной таблице Западной конференции. «Акулы» с 21 очком остались 13-ми.