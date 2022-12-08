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«Адмирал» обыграл «Амур», прервав серию из трех поражений в КХЛ

Встреча прошла на льду «Платинум Арены» в Хабаровске.
08 декабря 2022 14:13

«Адмирал» на выезде оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу владивостокского клуба.

В составе победителей отличились Александр Шевченко, Николай Чебыкин и Рудольф Червены.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Станислава Бочарова.

Таким образом, команда Леонида Тамбиева прервала серию из трех поражений и с 49 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Вадима Епачинцева находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Амур» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». Оба противостояния состоятся 19 декабря.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» – «Адмирал» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Шевченко (Криштоф), 16:32
1:1 – Бочаров (Аляев, Николишин), 17:36
1:2 – Чебыкин (Берлев, Шевченко), 30:51
1:3 – Червены (Криштоф), 59:59.

источник: «Советский спорт»
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«Адмирал» обыграл «Амур», прервав серию из трех поражений в КХЛ
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