Тамбиев - о матче с «Амуром»: Самоотдача и самопожертвование нужны для победы в таких играх

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после победы своей команды над «Амуром» (3:1) в матче ругялярного чемпионата КХЛ.

«Самоотдача, самопожертвование - то, что нужно для победы в таких матчах, в этой лиге», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Леонида Тамбиева прервала серию из трех поражений и с 49 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Вадима Епачинцева находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Амур» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». Оба противостояния состоятся 19 декабря.