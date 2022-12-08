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Тамбиев - о матче с «Амуром»: Самоотдача и самопожертвование нужны для победы в таких играх

«Адмирал» обыграл своего соперника со счетом 3:1.
08 декабря 2022 17:11

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после победы своей команды над «Амуром» (3:1) в матче ругялярного чемпионата КХЛ.

«Самоотдача, самопожертвование - то, что нужно для победы в таких матчах, в этой лиге», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Леонида Тамбиева прервала серию из трех поражений и с 49 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Вадима Епачинцева находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Амур» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». Оба противостояния состоятся 19 декабря.

источник: КХЛ
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«Адмирал» обыграл своего соперника со счетом 3:1.
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