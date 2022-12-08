Дубли Науменкова и Скорикова помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу уфимского клуба.

В составе победителей дубли оформили Михаил Науменков и Даниил Скориков. Также по одному разу отличились Сергей Шмелев и Николай Кулемин.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Владимира Бутузова (дважды) и Дениса Голубева.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 49 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на третьей строчке, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Авангард», а «Сибирь» отправится в гости к «Трактору». Оба противостояния состоятся 19 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Салават Юлаев» – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы:

0:1 – Скориков (Мухамадуллин), 1:39

1:1 – Голубев (Яковлев), 7:30

1:2 – Науменков (), 24:51

1:3 – Коледов (), 26:38

2:3 – Бутузов (Бек, Мерфи), 30:05

2:4 – Панин (Скориков, Хмелевски), 37:04

3:4 – Бутузов (Коротков), 45:17

3:5 – Шмелев (Сучков, Кадейкин), 45:35

3:6 – Кулемин (), 59:24.